The O.C., che fine ha fatto il cast della serie? Scopritelo

The O.C. è una delle serie televisive più amate di sempre grazie alla sua storia coinvolgente e alle sue tematiche ancora molto attuali. Sono passati parecchi anni da quando è terminata, ma vediamo insieme che fine ha fatto il suo cast principale.

Ambientata a Orange County, lussureggiante località della California da cui prende il nome - abbreviato - la serie, The O.C. racconta la storia del giovane problematico Ryan Atwood (Benjamin McKenzie), adottato da una famiglia di ricchi filantropi californiani, i coniugi Sandy (Peter Gallagher) e Kirsten Cohen (Kelly Rowan). Ryan instaura una solida amicizia con il figlio nerd della coppia, Seth (Adam Brody) e una tormentata relazione con la vicina di casa, Marissa Cooper (Mischa Barton), migliore amica di Summer (Rachel Bilson), cotta d'infanzia di Seth. Vediamo, quindi, che fine ha fatto il cast.



Benjamin McKenzie interpreta Ryan Atwood. Dalla fine della serie McKenzie ha consolidato soprattutto la sua carriera in tv, interpretando due tutori della legge molto apprezzati sul piccolo schermo: il giovane e inesperto agente di polizia Ben Sherman in Southland e il giovane poliziotto James Gordon - futuro commissario Gordon - nella serie Gotham, che approfondisce diversi personaggi del DC Universe. Dal punto di vista cinematografica ha preso parte a The Report e Line of Duty nel 2019.



Adam Brody interpreta Seth Cohen. Conclusa l'esperienza nella serie, Brody ha alternato ruoli al cinema e in tv, facendosi notare soprattutto in commedie brillanti come Scusa, mi piace tuo padre, al fianco della futura moglie Leighton Meester. Nel 2019 è comparso nella versione supereroe di Freddy in Shazam!, diretto da David F. Sandberg e successivamente nei film Finché morte non ci separi (2019), Jay e Silent Bob – Ritorno a Hollywood (2019), The Kid Detective (2020) e Una donna promettente (2020). Dal punto di vista seriale lo abbiamo visto in Single Parents (2019), The Race – Corsa mortale (2019) e Mrs. America (2020).



Mischa Barton interpreta Marissa Cooper. Fin da piccola inserita nel mondo del cinema, con brevi partecipazioni a film come Il sesto senso e Notting Hill, Mischa Barton non è più riuscita a replicare il successo della serie negli anni successivi alla conclusione dello show, recitando in progetti di basso livello o non proprio degni di nota e facendo parlare di sé soprattutto per i suoi problemi giudiziari. Le ultime comparse degne di nota sono state in The Disaster Artist e in Gli acchiappamostri.



Rachel Bilson interpreta Summer Roberts. Dopo il successo in The O.C. e la fine della relazione con la co-star Adam Brody, Rachel Bilson si è fatta notare al cinema nel film Jumper - Senza confini, al fianco del futuro compagno Hayden Christensen, e per varie partecipazioni a serie tv più o meno note. Dal 2011 al 2015 ha recitato nello show tv Hart of Dixie nel ruolo della giovane dottoressa Zoe Hart e successivamente l'abbiamo vista in Drunk History (2016), Nashville (2017) e Take Two (2018).



Peter Killian Gallagher è noto al pubblico grazie al ruolo di Sandy Cohen, padre di Seth nella serie televisiva The O.C. e al più recente ruolo di Ken Scott in After, il film tratto dall’omonimo libro di Anna Todd e quello in Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani. Dal punto di vista seriale spicca Lo straordinario mondo di Zoey ancora in corso.



Kelly Rowan deve la sua fama al ruolo di Krinsten Cohen, madre di Seth e moglie di Sandy nella serie TV, The O.C. Kelly non ha partecipato a progetti recenti. Gli ultimi sono Rufus, film del 2012 e Tulips in Spring serie del 2016.



Melinda Patrice Clarke è nota al pubblico grazie al suo ruolo di Julie Cooper, madre di Marissa in The O.C. e di Kelly Donovan, madre di Matt Donovan nella serie TV fantasy, The Vampire Diaries. Anche lei non ha partecipato a molti progetti negli ultimi anni ma nel 2016 ha preso parte a ben tre episodi di Gotham, insieme all’ex-collega Benjamin McKenzie.



Autumn Reeser interpreta Taylor Townsend. Al termine della serie, Autumn Reeser ha proseguito una ricca carriera in ambito televisivo e ha partecipato nel 2016 al film di Clint Eastwood, Sully e nel 2017 a Kill ‘em All. Dal punto di vista seriale spicca Christman Under the Stars del 2019.



Infine Samaire Rhys Sepielli Armstrong è un’attrice statunitense conosciuta principalmente per i suoi ruoli in Enturage e The O.C. I suoi ultimi progetti risalgono al 2017 quando ha partecipato al film Carter & June e alla serie Arrow.



Sapevate che Bilson, qualche tempo fa, si disse interessata ad un revival di The O.C.? Inoltre nei giorni scorsi Mischa Barton ha raccontato la sua verità sull'uscita di scena di Melissa Cooper.