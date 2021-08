The O.C.: come finisce la celebre serie tv? Riassunto e spiegazione del finale

L'ultimo episodio di The O.C., “Nella fine, il principio” andata in onda nel 2007, la storia riprende sei mesi dopo il grave terremoto nella quale la casa dei Cohen era andata distrutta. La famiglia Cohen era stata costretta a trasferirsi a casa Cooper-Roberts con una Julie incinta e pronta per sposarsi con Bullit.

Nel frattempo scopriamo che Taylor è di nuovo in Francia e Seth e Summer si preparano a partire per il college. La ragazza, però, smette di essere un’ambientalista incallita e passa le giornate a guardare tv insieme a Seth.

La casa di Sandy e Kirsten ha subito dei danni troppo ingenti e non può essere riparata, inoltre i due non sembrano riuscire a trovare una casa che faccia per loro. Ryan e Seth, quindi, decidono di partire verso Berkeley per acquistare la casa in cui Sandy e Kirsten avevano vissuto durante l’università: i Cohen si trasferirono a Newport quando Seth aveva 2 anni.

Ryan e Taylor si riavvicinano dopo il terribile terremoto, ma sono ancora troppo diversi tra di loro e finiscono per lasciarsi. Durante la puntata si scopre anche chi è il padre del figlio di Julie: in una confessione alla figlia Kaitlin, Julie rivela che il figlio è di Frank Atwood, il papà di Ryan, e non di Bullit che però ne è a conoscenza e vuole comunque sposare Julie.

Kaitlin si rende conto che Julie non ama Bullit, e si reca da Frank Atwood per parlargli nonostante avesse abbandonato Julie quando venne a conoscenza di aspettare un figlio. Mentre Sandy e Kirsten si trovano a Berkeley per convincere gli attuali proprietari della loro vecchia casa a vendergliela, le acque di Kirsten si rompono: nasce quindi la piccola Sophie Rose Cohen.

Julie, nel frattempo, prende la decisione di celebrare le proprie nozze a Berkeley per avere vicina Kirsten nel suo giorno importante. Al matrimonio Ryan e Taylor si ritrovano e, nuovamente, si lasciano andare all'amore. Al matrimonio di Bullit e Julie arriva un inaspettato Frank che interrompe la cerimonia poco prima del fatidico “sì” e si dichiara a Julie dicendole che vuole vivere insieme a lei e al loro figlio. Julie scappa dall’altare, lasciando entrambi gli uomini decidendo di contare solo su se stessa iscrivendosi all’università e laureandosi, in seguito, insieme alla figlia Kaitlin.

E i Cohen? Loro riescono a comprare la loro vecchia casa di Berkeley, abbandonando Newport definitivamente. Ryan passa un’ultima notte nella casa in cui Sandy e Kirsten lo accolsero anche perché qui ha una sorta di visione in cui sembra di intravedere Marissa. Ryan e Taylor si rimettono insieme ma decidono di provare a stare insieme a distanza: Taylor torna a Parigi e Ryan va all’università di Berkeley, dove studia architettura.

Anche Seth e Summer decidono di vivere il loro amore a distanza e nel salto temporale di 6 anni, Seth e Summer si sposano, Sandy insegna come professore di legge a Berkeley e Ryan è riuscito a diventare un architetto. Julie, invece, torna insieme a Frank e la serie si chiude con Ryan che, mentre torna a casa, incontra un ragazzo in difficoltà che gli ricorda sé stesso a 16 anni e si offre di aiutarlo come avevano fatto i Cohen.

Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo ai 10 momenti shock di The O.C. Ecco che fine hanno fatto i protagonisti di The O.C.