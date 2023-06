The O.C., i creatori svelano il motivo per cui non rilanceranno mai la serie

The O.C. continua ad essere una delle serie per adolescenti più amate. Nonostante i fan da anni richiedano un rilancio del prodotto, secondo i creatori Josh Schwartz e Stephanie Savage non è previsto un rilancio della serie come nel caso di grandi serie cult come Sex and The City.

"Penso che non lo faremo", ha chiarito Schwartz. “Sai, eravamo produttori del remake di Gossip Girl che è andato in onda per un paio di stagioni su HBO Max. Sembrava che avesse di più di cui parlare, c'era un franchise di Gossip Girl, c'è un blogger anonimo che sta tracciando le vite di questi personaggi a New York" ha raccontato il creatore. “E penso che The O.C. fosse davvero specifico per questi personaggi, e sembra che abbiamo fatto qualcosa, siamo davvero grati che 20 anni dopo, le persone stiano ancora guardando lo spettacolo e vogliano ancora parlarne. E lo lasceremo proprio lì" ha spiegato.

Lo stesso Adam Brody ha affermato come secondo lui The O.C. non avrebbe avuto successo al giorno d'oggi a causa del consistente cambio che è avvenuto sia dal punto di vista generazionale e sociale. A questo si aggiunge anche una importante trasformazione dei gusti del pubblico, in particolare gli adolescenti, che sembrano non apprezzare più come una volta le serie con un impianto principalmente teen.

Al momento tutti gli episodi di The O.C. sono disponibili su Amazon Prime Video per tutti i fan che, periodicamente, vengono investiti dall'effetto nostalgia. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!