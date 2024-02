The O.C., Mischa Barton rivela: 'Io e Ben McKenzie uscivamo insieme'

Mischa Barton ha ammesso, ad anni di distanza dalla conclusione di The O.C., che una delle relazioni che ha coinvolto il suo personaggio nello show, è stata accompagnata da una frequentazione lontano dalle telecamere, tra lei e il collega al suo fianco nella serie. Ospite di un podcast l’attrice ha rivelato di essere uscita con Benjamin McKenzie.

Dopo aver parlato dei vent’anni dall’uscita di The O.C., torniamo a parlare del teen drama per riportare le dichiarazioni di Mischa Barton durante un episodio del podcast Call Her Daddy.

L’attrice ha confessato di aver avuto un interesse sentimentale per l’interprete di Ryan Atwood, spiegando al contempo come la cosa abbia complicato la sua presenza sul set dell’amatissimo show: “Non era solo sullo schermo. Era la mia prima… non avevo idea di cosa stessi facendo. Credo che questo abbia fatto partire le cose con il piede sbagliato, perché ci siamo buttati a capofitto e poi, quando ci siamo lasciati, le cose hanno cominciato a non funzionare, vedendoci uscire con altre persone, visto che notoriamente c’erano molti appuntamenti durante quella serie. È stato decisamente complicato visto che è successo proprio all’inizio”.

Quindi la Barton ha continuato, ricordando come la sua giovane età abbia reso il tutto ancora più difficile da gestire: “Lo staff dello show si accorgeva del fatto che sparissi con Ben e, avendo io solo 17 anni, forse 18, i produttori dovevano andare a parlare con i miei genitori. È stato un vero e proprio calvario. E questo all’inizio dello show, prima ancora di arrivare a metà stagione. C’erano molte cose in ballo, in quella serie. Sono successe tante cose”.

Una storia adolescenziale, l’ennesima a dirla tutta, nata sul set di una serie prodotta per adolescenti.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi progetti che vedranno coinvolta Mischa Barton