The O.C.: che fine hanno fatto i protagonisti della serie

Da giovedì 23 aprile torna a grande richiesta su Italia 1 The O.C., serie teen di culto degli anni 2000, creata da Josh Schwartz e trasmessa in origine sul network Fox. The O.C. è andata in onda in Italia grazie a Mediaset dal 2004 al 2007, riscuotendo un enorme successo e diventando uno degli show tv adolescenziali più seguiti di tutti i tempi.

Ora che Mediaset ha deciso di rimettere in programmazione su Italia 1 la prima stagione dello show, scopriamo che fine hanno fatto i protagonisti della serie.

Ma prima ricordiamo brevemente la trama della serie. Ambientata a Orange County, soleggiata località della California da cui prende il nome - abbreviato - la serie, The O.C. racconta la storia del giovane problematico Ryan Atwood (Benjamin McKenzie), adottato da una famiglia di ricchi filantropi californiani, i coniugi Sandy (Peter Gallagher) e Kirsten Cohen (Kelly Rowan). Ryan instaura una solida amicizia con il figlio nerd della coppia, Seth (Adam Brody) e una tormentata relazione con la vicina di casa, Marissa Cooper (Mischa Barton), migliore amica di Summer (Rachel Bilson), cotta d'infanzia di Seth.



Benjamin McKenzie interpreta Ryan Atwood. Dalla fine della serie McKenzie ha consolidato soprattutto la sua carriera in tv, interpretando due tutori della legge molto apprezzati sul piccolo schermo: il giovane e inesperto agente di polizia Ben Sherman in Southland e il giovane poliziotto James Gordon - futuro commissario Gordon - nella serie Gotham, che approfondisce diversi personaggi del DC Universe.



Adam Brody interpreta Seth Cohen. Conclusa l'esperienza nella serie, Brody ha alternato ruoli al cinema e in tv, facendosi notare soprattutto in commedie brillanti come Scusa, mi piace tuo padre, al fianco della futura moglie Leighton Meester. Nel 2019 è comparso nella versione supereroe di Freddy in Shazam!, diretto da David F. Sandberg.



Mischa Barton interpreta Marissa Cooper. Fin da piccola inserita nel mondo del cinema, con brevi partecipazioni a film come Il sesto senso e Notting Hill, Mischa Barton non è più riuscita a replicare il successo della serie negli anni successivi alla conclusione dello show, recitando in progetti di basso livello o non proprio degni di nota e facendo parlare di sé soprattutto per i suoi problemi giudiziari.



Rachel Bilson interpreta Summer Roberts. Dopo il successo in The O.C. e la fine della relazione con la co-star Adam Brody, Rachel Bilson si è fatta notare al cinema nel film Jumper - Senza confini, al fianco del futuro compagno Hayden Christensen, e per varie partecipazioni a serie tv più o meno note. Dal 2011 al 2015 ha recitato nello show tv Hart of Dixie nel ruolo della giovane dottoressa Zoe Hart.



Autumn Reeser interpreta Taylor Townsend. Al termine della serie, Autumn Reeser ha proseguito una ricca carriera in ambito televisivo e ha partecipato nel 2016 al film di Clint Eastwood, Sully.



Il cast principale di The O.C. comprende anche Chris Carmack, Tate Donovan, Melinda Clarke, Alan Dale, Willa Holland e Samaire Armstrong.

The O.C. torna da domani a grande richiesta su Italia 1 e La5 mentre su Everyeye trovate il nostro speciale sui dieci momenti shock di The O.C.