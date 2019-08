The O.C.: Rachel Bilson, Adam Brody e il selfie nostalgico

Basta un selfie, ed è subito "California here we coooooome". Seth Cohen e Summer Roberts di The O.C. di nuovo insieme in una foto dai toni nostalgici scattata all'aereoporto di Los Angeles.

Sono passati dodici anni dalla messa in onda americana dell'episodio finale di The O.C., eppure sembra ancora di stare lì, seduti a bordo piscina con Ryan, Seth, Marissa e Summer.

Invece siamo nel 2019, e i ragazzi di Orange County hanno preso tutti strade diverse, in tv e al di fuori del piccolo schermo.

Ogni tanto, però, è bello ricordare ciò che è stato (a tal proposito, qui trovate i dieci momenti shock della serie secondo noi), e anche un semplice selfie può portare alla mente piacevoli ricordi.

Così quando Rachel Bilson, interprete di Summer Roberts, e Adam Brody, a.k.a. Seth Cohen, si sono incontrati all'aereoporto di Los Angeles e hanno deciso di condividere una foto (anche un po' sfocata, a dire il vero) come throwback alla coppia preferita da tutti nello show (e nella vita reale, almeno per un certo periodo), il web ha regito nell'unico modo possibile: commentando e ricondividendo a manetta.

Anche noi, ovviamente, non potevamo essere da meno, così vi abbiamo riportato il post di Instagram qui sotto, in calce alla notizia.

E chissà che non si avveri il desiderio della Bilson, e si realizzi un revival (magari con un'operazione simile a quella di BH90210).