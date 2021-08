The O.C., tutte le stagioni sono disponibili da oggi su Prime Video!

Il catalogo di Prime Video continua a regalarci delle vere e proprie perle: nella sua continua espansione, l'offerta della piattaforma streaming targata Amazon ha infatti pronta una sorpresa che risulterà sicuramente graditissima a tutti coloro che, durante i primi anni '00, si sono emozionati con le vicende di Ryan Atwood, Marissa Cooper e soci.

Proprio così, stiamo parlando di The O.C., il celebre show andato in onda per quattro stagioni tra il 2003 e il 2007 e incentrato sulle vicende dello sfortunato Ryan Atwood interpretato da un giovanissimo Ben McKenzie: Amazon Prime Video, infatti, ha appena accolto nel suo catalogo tutte le stagioni dello show ambientato ad Orange County, California!

La novità è stata annunciata da Amazon tramite social nell'ambito dell'aggiornamento sui nuovi arrivi del mese di agosto, tra i quali troviamo anche la tetralogia cinematografica di Evangelion e un evento imperdibile per gli amanti del calcio come la finale di Supercoppa UEFA tra Chelsea e Villareal.

The O.C. è stata resa disponibile nel catalogo Amazon Prime Video da oggi 9 agosto 2021, per la gioia di tutti coloro che non vedevano l'ora di tornare a ridere e piangere in compagnia di Ryan, Marissa, Seth, Sandy e Kirsten. Cos'aspettate, insomma? Il rewatch è praticamente obbligatorio! Vediamo, intanto, cosa fanno oggi i membri del cast di The O.C.