The OA, c'è ancora speranza per una terza stagione? Sentite Jason Isaacs

Dopo appena due stagioni, ha chiuso i battenti The OA, serie che si era conquistata uno zoccolo duro di fan che hanno provato in tutti i modi a convincere Netflix a continuare per almeno un'altra stagione. Uno dei protagonisti della serie, Jason Isaacs, è intervenuto oggi a This Morning e una domanda sul futuro della serie è stata inevitabile.

I conduttori Philip Schofield e Holly Willoughby, infatti, gli hanno chiesto esplicitamente se ci sarà una stagione 3 di The OA, e la sua risposta è stata definitiva, deludendo i fan.

"Fuori dal quartier generale di Netflix, all'esterno della Trump Tower, una sfortunata signora ha fatto uno sciopero della fame. C'è stato un grande movimento di fan per questo. Ma non tornerà."

D'altra parte, lo stesso Jason Isaacs lo scorso settembre si era detto pessimista sul futuro di The OA. In ogni caso, l'attore è orgoglioso di aver partecipato al progetto. "Non tornerà" ha infatti continuato, "ma sai, abbiamo fatto due stagioni di quella che è stata forse la cosa più brillante, fantasiosa e originale in cui sia stato coinvolto in 32 anni di carriera."

Jason Isaacs, che a This Morning ha parlato anche del suo ultimo film, Scoob, ha inoltre consigliato a chi non ha ancora visto The OA di recuperarla su Netflix ("In questo momento la maggior parte delle persone ha molto tempo a disposizione"), e ha rivelato di essersi sentito "schiacciato" dalla cancellazione della serie. "Ma almeno c'è questo" ha concluso. "Almeno ci sono due stagioni di qualcosa di diverso da qualsiasi altra cosa abbiate mai visto."