The OA, sempre più fan sono convinti che la serie non sia stata cancellata

Esistono tre tipi di persone al mondo: quelle che non hanno mai visto The OA, quelle che, pur avendo visto alcuni episodi non ne sono stati catturati, e quelli completamente ossessionati dalla storia di Prairie / OA. Per questi ultimi è stato un duro colpo apprendere che Netflix ha deciso di cancellare la serie.

Il messaggio della serie, però, è di non smettere mai di credere e di lottare per l'universo che desideri, e molti spettatori sembrano averlo preso alla lettera. Se la notizia ha immediatamente fatto infuriare i fan, nei giorni scorsi ha iniziato a diffondersi una teoria secondo cui la cancellazione di The OA sarebbe un bluff, sono sempre di più i fan che si lanciano a caccia di indizi e che si sono convinti che si tratti di un semplice - o meglio, geniale - stratagemma meta televisivo, che prende spunto proprio dalle battute finali della seconda stagione.

Nelle ultime scene, infatti, vediamo OA (Brit Marling)sollevarsi in cielo, pronta a rivendicare il suo status di Angelo, quando un uccello, volando attraverso il portale dimensionale della finestra, la porta in un'altra dimensione. In questo nuovo posto è un'attrice di nome Brit, che dopo una caduta sul set viene portata in ospedale con Hap, che ora si chiama Jason Isaacs, senza alcun ricordo di chi sia o di perché lo odi. Questa componente di meta fiction ha fatto credere a molti che la notizia della cancellazione della serie faccia parte in un certo senso del copione, e che anzi sia il migliore dei cliffhanger per la terza stagione.

Molti fan si sono quindi riversati sui social per dire la loro. In un commento a un tweet di Isaacs, l'utente @sarahalicia88 commenta: "Leggete la sua bio: IMPOSTORE PROFESSIONISTA. Perché? La cancellazione di The OA è FALSA!"

@becksiex, per citarne un'altra, scrive: "Queste teorie sul fatto che la cancellazione di OA sia falsa sembrano effettivamente convincenti. Ho trovato davvero strano che abbiano annunciato la notizia ora, sono passati mesi dall'inizio della parte 2. Considerando la fine della parte 2, posso immaginare che sia stato fatto apposta. Speriamo che sia vero."

Secondo voi è possibile che i fan ci abbiano preso? Credete in una terza parte di The OA?