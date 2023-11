The OA: Netflix voleva chiudere la serie con un film, ma gli autori hanno detto no

A margine del successo di critica di A Murder at the End of the World, gli autori della serie Brit Marling e Zaj Batmanglij sono tornati a parlare di The OA cancellata dopo due stagioni da Netflix nonostante il finale della seconda stagione non chiudesse affatto le varie storyline dei personaggi. A quanto pare, Netflix aveva proposto loro un film.

Il co-creatore Zaj Batmanglij ha recentemente confermato che c'è stato un momento in cui Netflix ha offerto a lui e a Brit Marling la possibilità di concludere la narrazione con un film, ma i due hanno scelto di non perseguire l'opportunità, perché sapevano che non avrebbero avuto abbastanza spazio per sviluppare una conclusione soddisfacente.

"La cancellazione di The OA per me è stata inaspettata; hanno cercato di farci concludere con un film ma abbiamo detto di no. Quindi non mi sono sentito frustrato per questo, ma più perplesso", ha detto Batmanglij a The Hollywood Reporter.

"Se sei Netflix, perché non lo finisci con qualcosa di più di un film conclusivo? Perché non la finisci con una terza stagione? Questo ci consentirebbe di riunire le tre stagioni [rimanenti e previste] in una sola e a chiuderla, per poi venderla concederla in licenza a Max o Hulu o chissà dove. Si potrebbe fare molto con una storia conclusa. L'idea di tutte queste storie incompiute che si diffondono sulla loro piattaforma non mi sembra economicamente conveniente. È molto meglio avere una cosa finita e poi concederla in licenza e guadagnarci sopra per i prossimi 10-20 anni".

Batmanglij ha aggiunto sul suo nuovo show (a proposito scoprite di cosa parla A Murder at the End of the World): "Quindi non ci siamo sentiti amareggiati, e quando Darby [Emma Corrin] è venuta da noi, abbiamo visto, come ha detto Brit, un inizio, una parte centrale e una fine. Ma forse, inconsciamente, ci stavamo [proteggendo]. Ma tutto al giorno d'oggi è una serie limitata, nel senso che la stagione è diventata il nuovo episodio pilota. Big Little Lies era una serie limitata, ma ora è una serie che sta continuando a essere prodotta. True Detective era una serie limitata, ma è in corso. Quindi è una mossa intelligente elaborare un inizio, una parte centrale e una fine per ogni stagione che si fa".

Nonostante il tempo trascorso, la Marling ha anche condiviso di recente che non ha perso la speranza di poter concludere The OA prima o poi.

"Ci penso continuamente. Non sento che sia finita. Nella mia mente, capisco che è finita. Ma nel mio corpo sento che è qualcosa che si è solo assopita. Se le condizioni e le circostanze giuste si ripresenteranno, crescerà. Lo penso davvero".