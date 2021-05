The OA, la terza stagione è in produzione? I fan ne sono convinti!

Nonostante siano passati quasi due anni da quando The OA è stata cancellata da Netflix, i fan dello show stanno cercando di comprendere qualcosa in più sul possibile futuro dello show, attraverso i post criptici di uno dei creatori della serie. L'autore Zal Batmanglij è tornato su Instagram per pubblicare senza spiegazioni una serie di contenuti.

Prima una clip dell'acqua increspata, seguita da una serie di istantanee monocolore. Il primo era un quadrato color magenta, seguito da un quadrato bianco con una F, un quadrato azzurro e un quadrato giallo, all'apparenza un omaggio al processo di stampa in quadricromia utilizzato nella maggior parte delle tipografie odierne.



Tutti questi post criptici hanno ovviamente attirato le attenzioni dei fan, che hanno subito ipotizzato come la serie possa essere stata messa nuovamente in produzione dopo la controversa cancellazione da parte di Netflix.

Ovviamente tutto può essere, ma è difficile attualmente fare una previsione sul possibile ritorno di The OA. I post di Zal Batmanglij potrebbero riferirsi anche ad un nuovo progetto in lavorazione ed essere completamente slegati da The OA.

Lo scorso luglio Jason Isaacs aveva parlato delle possibilità di una terza stagione di The OA, dopo il traumatico addio che ha scosso i numerosi fan dello show.



Per saperne di più sulla serie leggete la nostra recensione della seconda stagione di The OA.