The OC, 13 anni dopo Summer si scusa per la rottura con Seth

Chi è stato adolescente nel corso dei primi anni 2000 è stato con ogni probabilità tra coloro che hanno riso, pianto e sofferto per le vicende di Ryan, Marissa, Seth e Summer in The OC, lo show ricordato ancora oggi come uno dei teen drama di maggior successo della storia del piccolo schermo.

Il finale dello show fu piuttosto traumatico per alcuni, con la morte di Marissa che pose fine in maniera tragica ad ogni speranza di rivederla con Ryan, ma almeno riservò la gioia di vedere Seth e Summer convolare a nozze per la gioia dell'intera fanbase.

Come in molti ricorderanno, d'altronde, gli interpreti dei due personaggi Rachel Bilson e Adam Brody hanno effettivamente avuto una relazione nella vita reale: la loro storia durò dal 2003 al 2007, e la conseguente rottura gettò in uno stato di profonda disperazione tutti quei fan che avevano sperato di vedere nella storia tra i due attori un riflesso di quella tra Seth e Summer.

Ebbene, qualcuno sembra non aver ancora superato il trauma: recentemente, infatti, su Instagram è apparsa una foto che ritrae Bilson e Brody ai tempi di The OC, con un commento che recita "La rottura tra Rachel Bilson e Adam Brody ha praticamente rovinato le scuole superiori a molti di noi". La cosa dev'essere stata segnalata a Bilson stessa, che ha quindi voluto commentare con un "Mi dispiace! Lui se l'è cavata alla grande!" quasi a volersi scusare con i propri fan per i traumi adolescenziali procuratigli.

Non solo Bilson e Brody, comunque: che fine hanno fatto gli altri protagonisti di The OC? Ora che la serie è di nuovo in onda, intanto, forse vi farà comodo leggere queste curiosità su The OC.