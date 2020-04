The OC torna in TV: a gran richiesta tutta la serie su Italia 1 e La5

Se siete stati adolescenti negli anni 2000 conoscerete bene la serie teen drama ambientata in quel di Orange County. Per tutti gli altri è arrivata forse l'occasione giusta per tuffarsi nelle vicende sentimentali di The O.C.

La serie tornerà a partire da giovedì 23 aprile 2020, tutti i giorni alle 19:00 fino al 5 maggio. Fino a questa data saranno trasmessi due episodi al giorno su Italia 1, dopodiché The O.C. si trasferirà su La5 .

Dal 5 maggio l'appuntamento sarà settimanale, ogni martedì in prima serata. Una bella proposta da parte di Mediaset, soprattutto perché gli spettatori sono sempre alla ricerca di serie del passato da rispolverare in questo difficile periodo di quarantena.

Una ventata di nostalgia non fa mai male, giusto? The O.C. trattava soprattutto le avventure di quattro ragazzi: quando Ryan Atwood (Benjamin McKenzie), un giovane con una situazione familiare difficile, viene accolto nella famiglia di Sandy e Kirsten Cohen è costretto ad adattarsi alla vita agiata di Orange County, una località californiana. Qui incontra Seth, il figlio dei due filantropi, con il quale stringerà una solida amicizia. Svilupperà poi una complicata relazione con Marissa. Non mancano situazioni che coinvolgono ex fidanzati gelosi, parenti che non vedono di buon occhio l'adozione di Ryan e coinvolgenti stravolgimenti sentimentali. La serie è andata in onda per 4 stagioni dal 2003 al 2007.

Per allietare il pubblico in quarantena vi segnaliamo anche il nuovo show di Paolo Bonolis, mentre la Rai ha deciso di mandare in replica la seconda stagione de L Allieva.