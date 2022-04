The Offer: i nuovi character poster con i protagonisti del dietro le quinte del Padrino!

Grazie a The Hollywood Reporter, possiamo dare un'occhiata ai nuovi character poster ufficiali di The Offer, miniserie prodotta da Paramount Pictures che racconterà il dietro le quinte dietro la produzione di uno dei film più importanti della storia del cinema, ovvero Il Padrino di Francis Ford Coppola. L'uscita è prevista per la fine del mese.

Nei poster quindi vediamo raffigurati Miles Teller nei panni del produttore Albert S. Ruddy, Matthew Goode nei panni di Robert Evans, Juno Temple nei panni di Bettye McCartt, Giovanni Ribisi nei panni di Joe Colombo, Dan Fogler in quelli di Francis Ford Coppola e Patrick Gallo in quelli dello sceneggiatore Mario Puzo. Su queste pagine potete recuperare il trailer di The Offer.

La serie limitata di 10 episodi racconterà la vera storia dietro la realizzazione de Il Padrino, e arriva giusto in tempo per il cinquantesimo anniversario del film premio Oscar scritto e diretto da Francis Ford Coppola. Lo show debutterà il 28 aprile su Paramount Plus, con Dan Fogler nei panni del regista allora semi-esordiente, che si incarica del compito di dare vita al romanzo di Mario Puzo per la Paramount Pictures. Lo studio voleva "qualcuno che capisce gli italiani" per dirigere il film, ma sebbene le origini di Coppola lo rendessero l'uomo adatto per guidare il progetto, a Hollywood si pensava che i film di gangster fossero morti e sepolti negli anni '70 ormai. Come farà questo regista alle prime armi a rendere vincente la rischiosa scommessa dal budget elevatissimo della Paramount?

Nel resto del cast troveremo anche Burn Gorman nei panni di Charles Bluhdorn, Colin Hanks nei panni di Barry Lapidus, con Justin Chambers come Marlon Brando, Frank John Hughes come Frank Sinatra e Anthony Ippolito come Al Pacino.

Di recente, Il Padrino è tornato al cinema in versione restaurata in 4K.