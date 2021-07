The Offer, Justin Chambers di Grey's Anatomy sarà Marlon Brando nella serie su Il padrino

Ad un anno e mezzo di distanza dalla sua discussa uscita di scena da Grey's Anatomy, Justin Chambers tornerà sul set per un ruolo incredibilmente iconico. L'attore farà parte del cast della miniserie The Offer, che si concentrerà sulla lavorazione di uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, Il padrino di Francis Ford Coppola.

Chambers interpreterà Marlon Brando nella miniserie Paramount+, basata sull'esperienza del produttore Al Ruddy nella realizzazione del film del 1972. Il padrino ha visto Brando interpretare il boss mafioso Vito Corleone, ha ricevuto 11 candidature ai premi Oscar vincendone 3, incluso il riconoscimento al miglior attore proprio a Marlon Brando. Paramount+ lavorerà a serie esclusive sul servizio streaming e The Offer è una di quelle.



Miles Teller interpreterà Al Ruddy mentre Dan Fogler sarà Coppola. La serie sarà composta da 10 episodi, scritta e prodotta da Nikki Toscano, showrunner insieme al creatore Michael Tolkin. Teller e Ruddy sono anche produttori esecutivi insieme a Leslie Gref. Dexter Fletcher (Rocketman) dirigerà il primo e l'ultimo blocco di episodi. The Offer è prodotta da Paramount Television Studios.

Justin Chambers è stato uno degli interpreti maggiormente amati dai fan di Grey's Anatomy e uno dei più longevi nella serie, lasciando a sorpresa il medical drama alla fine del 2019 dopo 15 anni e 350 episodi nel ruolo del dottor Alex Karev:"Non c'è un buon momento per dire addio ad uno show e ad un personaggio che ha definito così tanto della mia vita negli ultimi 15 anni. Da qualche tempo però, ho sperato di diversificare i miei ruoli di attore e le mie scelte lavorative. E, dato che compio 50 anni e sono benedetto dalla mia straordinaria e solidale moglie e da cinque meravigliosi figli, ora è quel momento".



Miles Teller ha sostituito Armie Hammer, dopo lo scandalo che l'ha travolto.