The Offer, Miles Teller rimpiazzerà Armie Hammer nella serie su Il Padrino

Continua a prender forma The Offer, la mini-serie che ci racconterà tutti i retroscena sul making of del capolavoro di Francis Ford Coppola Il Padrino: nelle ultime ore, infatti, un nome nuovo è andato ad aggiungersi a un cast che fino a qualche mese fa sembrava già ben definito.

In seguito all'esclusione di Armie Hammer, infatti, la produzione ha dovuto correre ai ripari nel più breve tempo possibile trovando un nome che potesse sostituire degnamente il protagonista di Chiamami col Tuo Nome: la scelta, stando a quanto leggiamo, è infine ricaduta su Miles Teller.

Teller, già protagonista di film come Whiplash e Fantastic 4, andrà dunque ad interpretare Al Ruddy, il produttore che ebbe un ruolo determinante nell'uscita de Il Padrino nelle sale cinematografiche. La sostituzione di Armie Hammer, ricordiamo, è stata necessaria in seguito allo scandalo che ha travolto l'attore, accusato di cannibalismo e molestie sessuali nei mesi scorsi e già allontanato da più di un progetto.

Recentemente, intanto, anche la star di The Neon Demon e The Great Elle Fanning è entrata a far parte del cast di The Offer.