The Offer: la miniserie sul making of de Il Padrino si presenta in un trailer!

Una clip pubblicata da Paramount+ qualche settimana fa ci aveva rivelato quando arriverà The Offer, nuova miniserie del network che racconta il making of del celebre film Il Padrino. Adesso è stato finalmente pubblicato un primo trailer nel corso della presentazione virtuale della Television Critics Association (TCA).

La miniserie creata da Michael Tolkin, che vedrà come showrunner Nikki Toscano, si è presentata davvero bene. "Ascolta, vogliamo fare un film". Con queste parole si apre il primo trailer, che ci fa dare uno sguardo alle incredibili interpretazioni di Miles Teller nei panni del duro produttore Albert S. Ruddy e Matthew Goode nel ruolo del produttore della Paramount Robert Evans, di cui prende perfettamente la cadenza e il modo di parlare. Tra i tanti, ovviamente, perché nel cast ci sono anche Juno Temple come Bettye McCartt, Giovanni Ribisi come Joe Colombo, Dan Fogler come Francis Ford Coppola, Burn Gorman come Charles Bluhdorn, Colin Hanks come Barry Lapidus, Patrick Gallo come Mario Puzo e Justin Chambers come Marlon Brando.

Nel trailer di The Offer immaginiamo già come sarà la miniserie, in cui seguiremo la gestazione produttiva de Il Padrino, ostacolato dalla folla che non apprezza la rappresentazione che il film fa degli italoamericani e anche da Frank Sinatra, presumibilmente coinvolto con la malavita.

The Offer esordirà con i suoi primi tre episodi giovedì 28 Aprile su Paramount+ negli Stati Uniti. La miniserie sarà composta in tutto da 10 episodi, che dopo il debutto saranno resi disponibili ogni giovedì di settimana in settimana. Siete pronti? Godetevi il trailer!