The Offer: ecco quando arriverà la nuova miniserie sul making of del film Il Padrino!

In estate abbiamo scoperto dell'arrivo di The Offer, miniserie TV sul making of del celebre film Il Padrino. Adesso Paramount+ ha annunciato la sua data di uscita con un promo, che troverete in cima all'articolo.

I primi tre episodi esordiranno giovedì 28 Aprile, mentre i restanti sette (per un totale, dunque, di dieci) approderanno sulla piattaforma settimanalmente di giovedì, uno per volta.

Creato da Michael Tolkin, che lo ha co-scritto con Nikki Toscano, lo show vede come showrunner proprio la stessa Toscano, celebre per il suo lavoro su Hunters di Amazon Prime Video. La produttrice e showrunner ha firmato recentemente un accordo triennale con la Paramount, garantendo in questo lasso di tempo lo sviluppo di diversi progetti. "Nikki è una scrittrice e una showrunner di enorme talento" ha detto Nicole Clemens, presidente di Paramount Television Studios e Paramount+ Original Scripted Series. "Il suo contributo in The Offer da vera leader senza paura è incommensurabile. Non vediamo l'ora di dare vita a tante altre collaborazioni di successo con lei".

Tanti i volti noti che prenderanno parte alla miniserie che racconterà il dietro le quinte del celebre film di Coppola, il quale sarà interpretato da Dan Fogler. Vedremo infatti Miles Teller nel ruolo di Albert S. Ruddy, Juno Temple come Bettye McCartt, Matthew Goode che sarà Robert Evans, Burn Gorman che interpreterà Charles Bluhdorn, Giovanni Ribisi come Joe Colombo, Patrick Gallo nei panni di Mario Puzo, Colin Hanks come Barry Lapidus, e infine Justin Chambers, che sarà il celebre Marlon Brando.

The Offer vedrà tra i protagonisti anche Michael Gandolfini, il figlio di James Gandolfini, che ha interpretato la versione più giovane del Tony Soprano di suo padre nel film prequel. Lui sarà Andy Calhoun, un uomo d'affari che sta provando ad acquistare la Paramount. Ovviamente, dopo gli scandali, è stato invece escluso da The Offer Armie Hammer.