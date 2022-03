The Offer: la vera storia de Il Padrino nel trailer ufficiale della nuova serie Paramount

Non c'è solo Halo tra le prossime uscite seriali di Paramount Plus, e come a volerlo ricordare ai suoi spettatori il servizio di streaming on demand ha pubblicato il primo trailer ufficiale di The Offer, la mini-serie sul making of de Il padrino di Francis Ford Coppola.

La serie limitata di 10 episodi racconterà la vera storia dietro la realizzazione de Il Padrino, e arriva giusto in tempo per il cinquantesimo anniversario del film premio Oscar scritto e diretto da Francis Ford Coppola. Lo show debutterà il 28 aprile su Paramount Plus, con Dan Fogler nei panni del regista allora semi-esordiente, che si incarica del compito di dare vita al romanzo di Mario Puzo per la Paramount Pictures. Lo studio voleva "qualcuno che capisce gli italiani" per dirigere il film, ma sebbene le origini di Coppola lo rendessero l'uomo adatto per guidare il progetto, a Hollywood si pensava che i film di gangster fossero morti e sepolti negli anni '70 ormai. Come farà questo regista alle prime armi a rendere vincente la rischiosa scommessa dal budget elevatissimo della Paramount?

Nel cast di protagonisti anche Miles Teller nei panni del produttore Albert S. Ruddy, Matthew Goode nei panni di Robert Evans, Juno Temple nei panni di Bettye McCartt, Giovanni Ribisi nei panni di Joe Colombo, Burn Gorman nei panni di Charles Bluhdorn, Colin Hanks nei panni di Barry Lapidus e Patrick Gallo nei panni di Mario Puzo. Inoltre, nel nutritissimo cast, anche Justin Chambers come Marlon Brando, Frank John Hughes come Frank Sinatra e Anthony Ippolito come Al Pacino.

The Offer è scritto e prodotto da Nikki Toscano (Hunters), che funge da showrunner, e creato e scritto dallo scrittore nominato agli Oscar e agli Emmy Michael Tolkin, autore dell'acclamato Escape at Dannemora).