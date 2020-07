The Office 3, la notizia che ha scioccato i fan: Krasinski indossava una parrucca

The Office è la sitcom creata da Rick Gervais che ha consacrato John Krasinski al mondo di Hollywood. La serie andata in onda per 9 stagioni dal 2005 al 2013, è diventata un vero e proprio cult e i fan sono rimasti tutti senza parole per l'incredibile curiosità che sta facendo il giro del web nelle ultime ore.

Pare infatti che proprio l'interprete di Jim Halpert, il simpatico addetto alle vendite con il piglio degli scherzi, abbia indossato una parrucca nel corso della terza stagione.

The Office 3 è stata girata tra il 2006 e il 2007, proprio quando Krasinski era impegnato nelle riprese di In amore niente regole con George Clooney, film basato sulla storia della squadra di football professionistico Duluh Eskimos. Qui l'intraprendente giovane attore interpretava la parte del campione universitario ed eroe di guerra Carter Rutheford che aveva un'acconciatura di capelli chiaramente molto differente da quello di Jim.

Per tale ragione, per rappresentare al meglio il capellone di The Office, Krasinski ha indossato un vero e proprio parrucchino durante le riprese, notizia che non appena si è diffusa è subito divenuta virale sui social network.

"Dal punto di vista della continuità e dal punto di vista contrattuale, gli attori sono obbligati a mantenere i capelli inalterati per una serie a meno che non ottengano l'approvazione del produttore, naturalmente", ha spiegato il parrucchiere della serie Kim Ferry in The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s. "Ma avrebbe tagliato i suoi capelli super corti, il che il che avrebbe significato snaturare il suo personaggio così John venne da me chiedendomi se fosse stato possibile indossare una parrucca".

A quindici anni dalla nascita di The Office il suo fenomeno sembra essere inarrestabile. In molti reclamano a gran voce addirittura uno spin-off su Stanley di The Office.