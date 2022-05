The Office 7, Jenna Fischer parla dell'addio a Steve Carell: 'É stato molto commovente'

Come i fan dello show ricorderanno, il finale della stagione 7 di The Office ha segnato l'addio al personaggio di Steve Carell, uno dei pilastri del prodotto. Per salutarlo gli altri personaggi gli hanno cantato una versione di Seasons of Love. Ora Jenna Fischer rivela che Carell non sapeva dell'arrivo di questo tributo.

"Mentre giravamo i nostri ultimi episodi con Steve, è stato molto complicato contenere la nostra tristezza per aver perso il nostro amico e il nostro fidato numero uno." ha scritto nel suo nuovo libro Fischer. "Abbiamo pianto molto. Il giorno peggiore è stato quello in cui abbiamo filmato la sua canzone d'addio. La gente spesso chiede se Steve sapesse che avremmo cantato per lui, perché l'emozione sul suo viso è così genuina. A tutti noi era stato dato il testo e ci siamo esercitati sulla canzone in segreto. Steve mi ha detto qualcosa mentre veniva condotto in nella sala conferenze, sapeva che stava succedendo qualcosa. Ma non sapeva che avremmo cantato, e l'intera situazione è stata molto commovente".

Un momento, dunque, decisamente spontaneo quello che ha coinvolto Carrell e i colleghi, e che non è stato semplice per nessuno. Soprattutto per chi doveva cantare. "La prima volta che abbiamo provato a filmare la scena, nessuno è riuscito a superarla", ha ricordato Fischer. "Si può sentire la voce di Ed Helms che si spezza prima ancora che la canzone inizi quando dice: 'Vogliamo ringraziarti per ogni cosa'."

E voi, siete stati commossi dall'episodio conclusivo di The Office 7?