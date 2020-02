The Office: annunciato il libro per bambini della serie con Steve Carell

Una delle comedy più amate di NBC, The Office, potrà incrementare i propri fan con una nuova generazione. Da poche ore è stato annunciato ufficialmente un nuovissimo libro per bambini con protagonisti delle versioni infantili dei personaggi preferiti dai fan della serie tv. Il libro sarà scritto da Robb Pearlman e illustrato da Melanie Demmer.

Pubblicato da Little e Brown Young Readers, The Office: A Day at Dunder Mifflin Elementary arriverà nelle librerie il 6 ottobre, giusto in tempo per il quindicesimo anniversario dello show. I pre-order sono già disponibili su Amazon.

Il libro è orientato verso i giovani lettori ma includerà riferimenti appropriati all'età della serie tv; una versione bambina di Michael Scott che lavora duramente per essere all'altezza del 'World's Best Line Leader'.



La descrizione ufficiale del libro racconta:"Riempito con i personaggi preferiti dai fan e con riferimenti esilaranti all'acclamato show tv, questo libro di fiabe è un modo adatto per i fan di The Office di condividere la loro passione con tutta la famiglia, giusto in tempo per il quindicesimo anniversario della serie!

Michael Scott è Line Leader alla Dunder Mifflin Elementary; si tratta di un lavoro molto grande ma Michael è sicuro di essere all'altezza del titolo di World's Best Line Leader stampato sulla sua bottiglia d'acqua. C'è solo un problema: Michael non sa come prendere il comando. La storia introdurrà The Office ad un'intera nuova generazione e insegnerà loro che a volte tutti hanno bisogno di aiuto. Anche i Line Leader".

Greg Daniels vorrebbe un reboot di The Office mentre John Krasinski sarebbe più favorevole ad una reunion del cast.