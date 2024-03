The Office, annunciato il nuovo sceneggiatore della prossima serie della saga

La nuova serie di The Office acquisisce sempre più forma con l’annuncio di un nuovo sceneggiatore che andrà ad aggiungersi al team guidato dal creatore della serie originale, Greg Daniels: Michael Koman sarà infatti co-creatore del nuovo show, potendo portare alla produzione la sua incredibile esperienza in fatto di commedie e scrittura di sketch.

Dopo aver riportato le parole di Dakota Johnson a proposito della propria esperienza sul set di The Office, torniamo ad occuparci dell’opera, ancora alle prime fasi di produzione, per condividere l’entrata nella squadra di sceneggiatori dello scrittore che sta dietro a un importante numero di show televisivi e di serie tv dall’alto tasso di comicità come MADtv E Saturday Night Live.

Ricordiamo che Daniels ha già voluto rassicurare i fan più intransigenti e innamorati dell'acclamata opera a proposito del fatto che la nuova serie non rappresenterà un reboot dell’originale, andando piuttosto a raccontare una nuova storia ambientata nello stesso universo: “È stata una cosa talmente perfetta che esiterei ad aprirla. Abbiamo avuto la possibilità di concludere The Office nel modo in cui volevamo. Non è stato come se fossimo stati interrotti nel bel mezzo di una corsa o qualcosa del genere. Il cast ogni tanto parla di tornare insieme in qualche forma, ma non credo si tratti di un reboot come quello di Will & Grace”.

Lo sceneggiatore aveva quindi anticipato che si potrebbe trattare della storia di un gruppo di documentaristi, senza però specificare troppo di più rispetto all’idea, ma facendo immaginare a molti la voglia di portare in scena una specie di mockumentary.

In attesa di sapere qualcosa di più concreto ed ufficiale, vi lasciamo ad una nostra analisi su come The Office abbia cambiato il mondo delle sitcom.

