The Office, in arrivo una serie spin-off su Stanley? Al via una campagna su Kickstarter

Quanto ci manca la Dunder Mifflin? Le ore trascorse nell'ufficio della sede di Scranton con Michael Scott, Jim Halpert, Pam Beesly e colleghi restano ancora oggi indimenticabili per tutti i fan di The Office e, a quanto pare, anche per i protagonisti dello show.

Talmente indimenticabili che, nonostante il lavoro non fosse effettivamente dei più gratificanti, alcuni di loro smaniano per tornarci: la sorpresa arriva però dal fatto che l'iniziativa stia partendo proprio da colui che ha fatto dell'insofferenza e del disinteresse il suo marchio di fabbrica lungo tutte le nove stagioni della serie.

Stiamo parlando di Leslie David Baker, aka Stanley Hudson: pare infatti che l'attore abbia fatto partire una campagna su Kickstarter destinata a raccogliere fondi per Uncle Stan, una serie spin-off di The Office che ruoterebbe proprio intorno al suo personaggio.

"Dopo anni passati a godersi una tranquilla pensione, zio Stan riceve una chiamata d'aiuto dal suo nipote preferito, Lucky, vedovo e con due figli da crescere e un'officina da mandare avanti in Los Angeles" recita la sinossi che è possibile leggere sull'annuncio su Kickstarter.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe una serie su Stanley o pensate che non ce ne sia bisogno? Di recente, intanto, una scena di The Office è stata eliminata per motivi di razzismo; nel frattempo nuovi gadget a tema The Office continuano ad arrivare sul mercato.