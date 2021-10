The Office: B.J. Novak rivela: 'I Soprano la nostra più grande fonte di ispirazione'

Mentre l'NBC pensa ad reboot di The Office, nuove informazioni arrivano sulla realizzazione della popolare serie con Steve Carell. In una nuova intervista su Watch What Happens Live di Andy Cohen, scrittore e star di The Office B.J. Novak, ha rivelato infatti che questo show è stato in larga misura ispirato da I Soprano.

Dopotutto non troppo tempo fa vi abbiamo raccontato che James Gandolfini avrebbe potuto essere il protagonista di The Office proprio a riprova di quanto la serie HBO abbia influito sul remake statunitense dell'omonima serie inglese voluto da Ricky Gervais.

A tal proposito B.J. Novak ha detto: "Ho pensato che sarebbe stato fantastico, perché I Soprano sono la nostra più grande fonte di ispirazione proprio per il modo in cui la commedia, il dramma e il racconto dei personaggi erano completamente indistinguibili".

L'autore ha poi aggiunto: "In effetti, il modo in cui Michael Scott dice qualcosa di molto serio ma pronuncia male una parola, suscitando una risata, è per me il diretto discendente del senso dell'umorismo di Tony Soprano. Quindi ho pensato che sarebbe stato perfetto per quel ruolo. Davvero, volevo davvero lavorare con lui".

Gandolfini era in corsa per assumere il ruolo di capo della Dunder-Mifflin dopo che Steve Carell ha lasciato lo show nella sua settima stagione: "Gli abbiamo suggerito un personaggio di polso molto sui generis", ha spiegato Novak. "E ha detto qualcosa che non dimenticherò mai, che è: 'Mi sento un attore, ma come qualsiasi persona che esce di casa alle 3 del mattino rendo meglio come operaio che come capo".

Insomma, una grande personalità, dentro e fuori dal set.