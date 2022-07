The Office: BJ Novak a ruota libera sui colleghi, dal più bravo al più simpatico

BJ Novak di The Office ha recentemente parlato con i fan nel corso di un Reddit Ask Me Anything, durante il quale ha rivelato le sue preferenze e alcune cose sui protagonisti del celebre show.

Quando gli è stato chiesto chi fosse il miglior attore con cui abbia lavorato, la scelta di Novak non poteva che ricadere sull'interprete di Michael Scott, Steve Carell, la cui presenza nella serie ha contribuito a cambiare il mondo della sitcom con The Office. Tuttavia non è finita qui, perché a questo punto i fan si sono incuriositi e hanno iniziato a fare altre domande all'attore circa i suoi colleghi. Qualcuno gli ha chiesto come fosse lavorare con Creed Bratton, che interpretava una versione leggermente romanzata di se stesso negli uffici di Dunder Mifflin. "Non esiste confine tra finzione e realtà con Creed e questo lo rende la persona migliore con cui lavorare", ha risposto Novak sul collega, sicuramente un'osservazione che in molti si aspettavano.

Invece sulla domanda per il membro più simpatico del cast Novak non ha avuto dubbi: "Angela". L'attore si riferiva ad Angela Martin, che nella serie interpretava Angela Schrute, anche se alla fine dei conti secondo lui si trattava di un "cast nel complesso supercarino". Se dovesse invece avviare un podcast, la prescelta sarebbe Mindy Kaling, ma Novak ha detto che "la ragazza non riesce a decidersi".

Cosa ne pensate di queste risposte? Intanto The Office ha compiuto 15 anni nel 2020, e mentre si avvia verso i 20 i fan iniziano a fare una stima di quale peso abbia avuto lo show nel mondo della sitcom.