The Office, Brian Baumgartner spopola su Cameo: ha guadagnato più di un milione di dollari

Tra le serie comedy più apprezzate di sempre, The Office ha tenuto compagnia per nove stagioni a legioni di spettatori, che ora possono rivedere i vecchi episodi grazie alle varie piattaforme straming. Tra i personaggi più amati c'è senz'altro Kevin, interpretato da Brian Baumgartner, con quella sua espressione che suscita ilarità a prima vista.

Se l'affetto dei fan di The Office per Kevin non sorprende più di tanto, però, vedere Brian Baumgartner in vetta alle classifiche delle celebrità più pagate su Cameo è qualcosa di abbastanza inaspettato. Si tratta, per chi non lo sapesse, di un servizio che consente agli utenti di ricevere, pagando una quota prefissata, messaggi video personalizzati dai loro beniamini.

Considerata la presenza di star dello sport, della musica e del cinema, fa un certo effetto sapere che l'impiegato Kevin Malone è il più gettonato di tutti. La cifra guadagnata quest'anno da Baumgartner grazie a Cameo, in ogni caso, supera il milione di dollari.

"È davvero molto orgoglioso dei suoi video" ha raccontato Steven Galanis, CEO di Cameo. "E penso che la qualità dei video sia qualcosa di veramente importante per i nostri utenti. E lui, semplicemente, prende la cosa davvero sul serio e fa un ottimo lavoro. È affidabile, e i suoi contenuti sono molto divertenti."

