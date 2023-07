The Office, quanto è cambiato lo show dal primo episodio? 5 assurde differenze!

Sono passati quasi 20 anni dall'inizio di The Office USA, una delle serie comedy più apprezzate e celebrate di sempre. Il pubblico, nel corso degli anni, si è abituato ad una serie che ha avuto la capacità di cambiare e di rinnovarsi. Ma quali sono stati i più grandi "mutamenti" dalla prima stagione?

Mentre Ricky Gervais si è mostrato entusiasta del remake australiano al femminile di The Office, non si può far altro che celebrare la grandezza della serie. Uno dei cambiamenti principali riguarda i personaggi che vengono mostrati all'interno del primo episodio. Molti dei volti che il pubblico ha imparato a conoscere, infatti, sono arrivati nelle puntate successive alla prima nonostante molti non lo ricordino. Altra differenza riguarda il tipo di comicità presentata nella serie.

Nonostante The Office sia molto diverso da The Office UK, il primo episodio in realtà era molto simile al pilota della versione inglese. Nel corso del tempo pare abbiano compreso quanto la comicità inglese non funzionasse su un prodotto così americano. A cambiare, nel corso del tempo, è stata anche l'estetica dei personaggi che, ovviamente, si è evoluta ed è, inevitabilmente, cambiata. Una delle evoluzioni principali riguarda proprio Michael che nel primo episodio risulta molto più sgradevole e scostante rispetto al personaggio a cui il pubblico si è abituato. Ultimo "cambiamento" riguarda Jim e Pam che vengono presentati nella prima puntata in maniera molto più snob di quello che effettivamente sono.

