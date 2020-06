The Office: dalle carte di UNO ai Funko POP, ecco tutti gli imperdibili gadget

Si sa, giochi e action figure delle proprie serie TV, film e fumetti preferiti non possono mancare nella libreria di un vero appassionato, ecco quindi i nuovissimi gadget da collezione a tema The Office che potrete sfoggiare o utilizzare per entusiasmanti serate con gli amici.

Chi non ha perso neanche un minuto della stramba e avvincente vita di Dwight sa che l'assistente (al) manager regionale venera alla follia gli universi di Star Wars e del Signore degli Anelli, eppure nello speciale natalizio Moroccan Christmas il protagonista di The Office aveva rivelato un particolare interesse per la Principessa Unicorno, di cui acquista ogni singola bambola nei negozi di Scranton. Perché? Ovviamente per lucrare sui padri che desiderano accontentare le proprie figlie!

Ecco allora che Funko! POP ha deciso di fotografare l'ennesimo piano malefico di Dwight e renderlo eterno in una speciale action figure, che potrete visionare nella galleria in basso. L'articolo è un'edizione davvero unica e le pochissime copie prodotte sono andate a ruba sul sito ufficiale dello store, che in poche ore ha venduto tutte le statuine.

Intanto la Mattel ha creato un nuovo mazzo di carte UNO che potete già pre-ordinare ad appena 5 euro e in cui, oltre ai temibili +2 e +4, dovrete fare anche i conti con Michael, il capoufficio politicamente scorretto e sempre fuori luogo, ma anche Kevin, Meredith, Toby e Creed.

Chiude la "riunione in sala conferenze" il set Fisher-Price e preordinabile sul sito di Entertainment Earth al prezzo di circa 18 euro e contenente quattro statuine di Jim, Pam, Michael e Dwight.

The Office è tra le serie cult americane più longeve e poche ore fa la notizia che una scena di The Office sia stata tagliata perché ritenuta razzista ha suscitato parecchio malcontento tra i fan, tanto quanto la censura simile subita da Scrubs.