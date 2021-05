The Office, chi è il vero padre di Astrid Levinson? Non chi pensate voi!

Una scena estesa e non girata di The Office rivela che i produttori avevano in programma di svelare il nome del padre biologico di Astrid Levinson, figlia nata da Jan Levinson nell'episodio della quinta stagione della serie intitolato Baby shower. Le battute dell'episodio sono state svelate questa settimana ma non sono mai state filmate.

A rivelarle è il podcast Office Ladies. Nelle battute viene raccontato che il padre biologico di Astrid è la superstar del tennis Andy Roddick.

Roddick tra l'altro è un noto fan di The Office - la serie con Steve Carell ha compiuto 15 anni nel 2020 - e probabilmente avrebbe amato far parte della serie tv. Non tutti si ricordavano di questo piccolo particolare, nemmeno Jenna Fisher, che interpretava Pam nella serie.



Inoltre Roddick sembra che fosse un grande amico di Rainn Wilson, star della serie. Angela Kinsey, co-conduttrice del podcast ha raccontato proprio la battuta esclusa:"Jan dice 'Devi pagare fior di quattrini ma ne vale la pena. Ho avuto lo sperma di Andy Roddick'. Jan guarda Michael come se si aspettasse che rimanesse colpito. E Michael dice 'Il tennista?' E Jan dice 'Beh, è un po' di più, è il sesto giocatore al mondo e ha vinto quattro Grandi Slam'. E Michael dice 'Sono tanti i Grandi Slam, immagino'. E Jan dice 'è umanitario, qualcosa con gli orfani'. E Michael sta zitto e Jan dice 'Michael?' E Michael dice 'Posso restare seduto qui per un minuto senza che mi vengano in mente altre cose?'".

Tutto questo sarebbe emerso nell'episodio Goodbye Toby, quando Jan Levinson rivelato al suo fidanzato Michael Scott di essere incinta ma che il bambino non è suo.



Se volete scoprite nuove curiosità sullo show, ecco il tour delle location di The Office, una delle sit-com più amate degli ultimi decenni.