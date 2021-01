The Office: Cosa guardare se avete già visto le 9 stagioni della serie con Steve Carell

Dopo avervi segnalato la nuova serie degli autori di The Office incentrata sullo smart working, ecco un elenco delle opere TV da guardare se cercate qualcosa di simile allo show disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video.

Le varie stagioni della serie con Steve Carell hanno riscosso un grande successo di critica e pubblico, che si sono subito appassionati alle vicende della filiale di Scranton della Dunder Mifflin. Composta da 9 stagioni, la serie è diventata nel tempo una delle opere più apprezzate e divertenti, se avete quindi già concluso le vicende di Michael Scott, Dwight Schrute e degli altri, siamo sicuri che sarete felici di sapere che sono disponibili degli episodi inediti dello show che sono stati realizzati per essere condivisi sulla pagina web ufficiale di The Office.

Inoltre, su Netflix è presente "Space Force", serie TV umoristica in cui è presente Steve Carell, incaricato dal governo degli Stati Uniti di guidare la nuova Space Force e di riportare l'America sulla Luna. Una serie che siamo sicuri piacerà a tutti gli appassionati di The Office è "The IT Crowd", disponibile nel catalogo di Netflix e incentrata sulla vita dei due tecnici informatici di una grande azienda, insieme a loro è presente Jen, capo del loro reparto ma senza alcuna conoscenza riguardo i computer.

Per concludere vi consigliamo Boris, serie del 2007 e incentrata sul mondo della televisione e del cinema, i cui protagonisti sono gli addetti ai lavori incaricati di dirigere una soap opera di infimo livello. Infine ecco un divertente deepfake di The Office.