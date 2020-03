The Office: Creed Bratton non crede ad un revival della serie NBC

Grazie a Netflix, The Office è tornata in auge sia per gli amanti affezionati da anni alla serie e sia per i nuovi fan, che hanno scoperto per la prima volta lo show targato NBC grazie alla sua pubblicazione in streaming. E molti appassionati vorrebbero che The Office torni con nuove avventure. Ma non tutti sono ottimisti in tal senso.

Secondo Creed Bratton, uno dei personaggi favoriti dai fan di The Office, un revival della serie sarebbe davvero complicato.

Nonostante Bratton sia disponibile a tornare ad interpretare sé stesso nello show, i numerosi impegni delle altre star della serie potrebbero rappresentare una complicazione.

"Ovviamente in quanto attore adoro recitare con quelle persone, eravamo come una famiglia. Ci amavamo. Certo, mi piacerebbe farlo. Ma non lo vedo accadere. Sono appena tornato indietro e ho girato questa cosa chiamata Uploads for Greg Daniels a Vancouver, questa cosa di fantascienza che sta facendo, e ne stavamo parlando durante la cena, e ha spiegato che continuano ad avvicinarlo. Lui non è coinvolto e se Greg non è coinvolto non credo gli altri vorrebbero essere coinvolti".

Una possibilità sembra riservarsi in John Krasinski:"Penso che John Krasinski abbia avuto l'idea migliore. Ha detto che dovremmo semplicemente girare uno speciale di Natale, se lo faremo. Ci riuniremmo tutti e gireremmo lo speciale di Natale per divertimento, ci piacerebbe farlo".

Qualche tempo fa è stato annunciato il libro per bambini di The Office mentre lo stesso John Krasinski si è detto favorevole ad una reunion del cast dello show con Steve Carell.