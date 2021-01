The Office, Creed al centro di una scena eliminata mai vista: guardatela

Dopo lo scherzo di The Office ispirato a The Matrix, vi segnaliamo una nuova scena mai vista della celebre serie con Steve Carell e incentrata sul personaggio di Creed twittata dall'account ufficiale di Peacock.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso dall'account ufficiale del servizio streaming della NBC. Insieme al filmato in cui sono presenti Dwight, Michael Scott e Creed, troviamo anche questo breve commento: "Vi siete mai chiesti dove vive Creed? Guardate questa scena cancellata di The Office e poi cercatela in streaming su Peacock".

Come potete vedere, Dwight rivela al suo capo che potrebbero risparmiare dei fondi licenziando Creed, in particolare perché l'esilarante personaggio vive in ufficio. La scena si sposta poi durante un'intervista del personaggio interpretato da Creed Bratton, che ammette di passare nella Dundler Mifflin quattro sere alla settimana. In America The Office sarà disponibile nel catalogo del servizio streaming di NBC, per l'occasione il network ha quindi deciso di inserire nelle varie puntate dello show tutte le scene cancellate.

Inoltre il produttore di The Office ha detto la sua riguardo un eventuale reboot dello show, mentre se volete rivedere le nove stagioni che compongono la serie con Steve Carell, vi ricordiamo che è presente nel catalogo di Amazon Prime Video.