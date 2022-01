The Office, David Koechner è stato arrestato la vigilia di Capodanno: tutti i dettagli

David Koechner probabilmente non ha festeggiato alla grande l’arrivo del nuovo anno, l'attore noto per film come Anchorman e ruoli televisivi come Todd Packer in The Office, è stato arrestato la vigilia di Capodanno per guida in stato di ebbrezza in California.

Koechner, 59 anni, è stato arrestato a Simi Valley, venerdì 31 dicembre alle 15:00 ora locale. L'attore è stato poi rilasciato il giorno di Capodanno verso le 6 del mattino. Secondo TMZ, prima testata a riportare la notizia, Koechner è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza dopo aver sbattuto contro un segnale stradale con il suo veicolo. È stato poi fotografato domenica in una stazione di servizio, come potete vedere nello scatto in calce alla notizia, mentre faceva il pieno alla sua auto. Non è noto se si tratti della stessa vettura coinvolta nell'incidente ma a giudicare dalle ammaccature potrebbe essere la stessa auto. Dovrà presentarsi alla Corte Superiore della Contea di Ventura mercoledì 30 marzo.

Koechner è noto per aver interpretato il giornalista sportivo Champ Kind in Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy e Anchorman 2 - Fotti la notizia. Ma molti fan lo conoscono soprattutto per aver interpretato Todd Packer, un amico di Michael Scott, in The Office della NBC. Tra i suoi crediti troviamo anche The Goldbergs e American Dad!. Mentre NBC è aperta al reboot di The Office, i fan sono ancora particolarmente affezionati alla versione americana.



Vi lasciamo con il nostro approfondimento sulle serie da vedere dopo The Office, restate sintonizzati per eventuali sviluppi sulla vicenda Koechner.