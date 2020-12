The Office: Un deepfake rende il cast dello show uguale a Dwight Schrute

Mentre gli autori di The Office sono al lavoro su una nuova serie, vi segnaliamo questo video creato da un fan dello show, che ha voluto sfruttare la tecnologia dei deepfake per inserire Dwight Schrute in ogni scena.

In calce alla notizia trovate il video condiviso su YouTube da Jessie Richards, account famoso per i suoi deepfake a tema The Office, per esempio inserendo in alcune scene i celebri attori Chris Hemsworth e Gal Gadot. Il suo ultimo upload invece è incentrato sul personaggio di Dwight Schrute, interpretato da Rainn Wilson e uno dei protagonisti più amati dai fan di The Office. Sarà quindi possibile vederlo nei panni di Pam, Michael Scott, Jim, Kevin e gli altri personaggi della celebre serie TV.

Il filmato ha ricevuto più di duemila visualizzazioni e 138 Mi Piace, ma siamo sicuri che nei prossimi giorni questo numero aumenterà ancora. Per chi volesse rivedere l'opera prodotta da NBC e remake dell'omonima serie TV britannica, segnaliamo che le nove stagioni di cui è composta The Office sono presenti nel catalogo di Amazon Prime Video, permettendo così agli appassionati di rivivere le vicende della filiale di Scranton della Dunder Mifflin. Per concludere vi segnaliamo questa battuta di The Office che è costata alla produzione più di 60 mila dollari.