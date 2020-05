The Office, ecco le divertenti action figure e le carte ispirate alla serie

Con le sue nove stagioni attualmente disponibili su Amazon Prime Video, The Office è una delle serie comedy più amate degli ultimi decenni, e la dimostrazione sta anche nei nuovi gadget ispirati allo show. Fisher Price ha infatti lanciato la linea di personaggi Little People, che comprende Michael Scott, Dwight, Jim e Pam.

I quattro, come si vede nell'immagine in calce alla news, sono rappresentati nei loro abiti classici da ufficio, con alcuni riferimenti che i fan della serie non tarderanno a riconoscere, come la tazza "miglior capo del mondo" di Michael e il biglietto "Jim ama Pam".

La collezione Little People di Fisher Price è destinata, secondo la dicitura sulla scatola, a bambini "da 1 a 101 anni", sembra delle dimensioni adatte per rendere più sbarazzina una scrivania da lavoro ed è disponibile per il pre-ordine su Entertainment Earth al prezzo di 19,90 dollari. La spedizione è prevista a partire da luglio.

Per i fan di The Office che non collezionano action figure ma amano i giochi di carte, è disponibile invece una versione ispirata alla sitcom del popolare UNO della Mattel. Il prezzo in questo caso è di 5.99 dollari, con spedizioni previste sempre dal mese di luglio.

The Office ha debuttato nel 2005 su NBC ed è andata avanti per nove stagioni, terminando nel 2013 dopo 201 episodi. Recentemente, John Krasinski ha rivelato chi ha rubato la teiera di Pam, mentre il produttore Mike Schur si è fatto crescere la barba per beneficenza.