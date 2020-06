The Office, Dwight ha davvero compiuto il suo crimine perfetto secondo una folle teoria

Quanti momenti memorabili ci ha regalato Dwight Schrute durante le nove stagioni di The Office? A provare a contarli perderemmo probabilmente il filo nel giro di pochi secondi, tante sono le situazioni degne di nota in cui l'abbiamo visto cacciarsi con o senza l'intervento di Jim.

Uno dei suoi momenti migliori è sicuramente il racconto dettagliato di quello che sarebbe secondo lui il crimine perfetto, ovvero rubare il lampadario di Tiffany per poi metter su su una stramba storia d'amore con la figlia del proprietario e girovagare per mezzo mondo nel tentativo di sfuggire alla morsa delle forze dell'ordine.

Ebbene, secondo alcuni il nostro salesman of the year non si sarebbe fermato alle sole parole, ma avrebbe effettivamente messo in atto il suo piano. Quando? Il sospetto è nato quando Dwight ha rimpiazzato la porta della Dundler-Mifflin con quella di una gioielleria andata in fallimento. Secondo alcuni Dwight avrebbe scambiato la proprietà di una fattoria ereditata da una sua zia con il lampadario della gioielleria, e avrebbe a quel punto portato via la porta come personale trofeo per la riuscita dell'impresa.

Decisamente meno avventuroso della storia raccontataci nel corso della quinta stagione, ma in fondo... È di Dwight che stiamo parlando, dovremmo davvero stupirci? Fateci sapere nei commenti se la teoria in questione vi sembra credibile o se preferite pensare che il lampadario sia ancora lì al suo posto. Di recente, intanto, sono state annunciate le carte UNO ispirate a The Office; John Krasinski, invece, ha svelato chi ha rubato la teiera di Pam dal set di The Office.