The Office: un fan incontrerà virtualmente il cast per beneficenza

Un fortunato fan di The Office avrà l'occasione d'incontrarsi virtualmente con il cast della celebre serie tv. Diversi membri del cast hanno aderito all'iniziativa dell'organizzatrice di raccolti fondi Omaze per un online coffee ideato per beneficenza. Le persone potranno fare donazioni online per partecipare al concorso a premi.

Il ricavato andrà al Variety Boys & Girls Club, fondazione che fornisce alle famiglie pasti, attività e servizi d'emergenza durante la pandemia di Coronavirus.

Oscar Nuñez, Creed Bratton, Kate Flannery e Melora Hardin hanno annunciato nella giornata di ieri questa lodevole iniziativa.



Oltre all'incontro virtuale con il cast, le star hanno dichiarato diverse storie sulla comedy di successo targata NBC.

"Ci divertiremo così tanto. Ci conosceremo, parleremo dello show, prenderò i dati della tua carta di credito, cose del genere" ha scherzato Creed Bratton "E racconterò gustosi pettegolezzi sul dietro le quinte".

"Andate ed unitevi. Davvero, seriamente, adesso. Non rendetelo più difficile di quanto sia. Questo è ciò che ha detto" ha specificato Oscar Nuñez, riferendosi alla famosa battuta del personaggio di Steve Carell, Michael Scott.

The Office è tornata virale grazie ad una discussione tra i fan che ha infiammato i social. Il cast purtroppo ha dovuto affrontare un lutto qualche giorno fa per via della scomparsa di Ranjit Chowdhry.