The Office, i figli di John Krasinski non credono sia un attore: è colpa della sitcom!

Nonostante John Krasinski sia una delle star più conosciute di Hollywood, i suoi figli non la pensano allo stesso modo e non credono che sia un attore. A raccontarlo è stato proprio Krasinski nel corso della partecipazione allo show di Stephen Colbert, ad una settimana dalla puntata a cui partecipò la moglie, Emily Blunt.

Colbert ha chiesto all'attore se i suoi figli avessero visto The Office, e la risposta affermativa ha aperto un discorso molto più articolato.

I figli di John Krasinski ed Emily Blunt hanno rispettivamente otto e sei anni, e di recente hanno visto il primo episodio della serie rifiutandosi di credere che l'attore che impersona Jim sia realmente loro padre, nonostante abbiano ammesso una certa somiglianza.



La carriera di John Krasinski sinora non l'aiutato, perché molti degli ultimi film che ha girato non sono adatti ai bambini - recuperate su Everyeye la recensione di A Quiet Place 2 - e l'attore ha ammesso che Emily Blunt con Il ritorno di Mary Poppins è stata molto più fortunata.

Un giorno i suoi figli hanno visto un fan dire a Krasinski che lo conoscono dai tempi di The Office e i suoi figli hanno interpretato in maniera un po' diversa quelle parole. Krasinski ha dichiarato che i bimbi ritengono che quella persona lo conoscesse dai tempi dell'ufficio.

Quindi, John Krasinski è un attore o un contabile? Il dubbio in casa Krasinski/Blunt prosegue.



