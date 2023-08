The Office, che flop lo spin-off su Stanley: l'attore costretto a rimborsare i fan

Non parla molto, ma Stanley in The Office si è reso protagonista di scene memorabili. Impassibile alla vita d'ufficio, pronto a scattare dalla sedia alla volta di casa quando l'orologio segna le 5 P.M. in punto, il personaggio scorbutico interpretato da Leslie David Baker si è presto guadagnato un posto nel cuore del fandom di The Office.

Un personaggio iconico, tanto da spingere Baker ad avviare una raccolta fondi per lo spin-off su Stanley appoggiata fin dal 2020 dal fandom. Ma per tutti gli affezionati fan di The Office che non vedevano l'ora di scoprire le avventure di Stanley ormai pensionato, sono in arrivo brutte notizie. Pare, infatti, che l'attore sia restituendo tutte le donazioni ricevute per un totale di oltre 110mila dollari su un obiettivo di oltre 300mila.

Uncle Stan rimarrà nei cuori dei fan, ma non arriverà mai in televisione. Dietro questa decisione, annunciata attraverso un post Instagram dell'attore, grava lo sciopero di attori e sceneggiatori. Ma non solo: anche il Covid ha fatto la sua parte e dopo un'attenta valutazione Baker ha deciso di rimborsare e ringraziare i sostenitori per aver comunque creduto in questo ambizioso progetto. Così anche per Baker si chiude il cerchio di The Office che, a distanza di anni dalla nona e ultima stagione, sembrerebbe non aver mai perso il suo successo: arriverà mai un reboot di The Office? La decisione è in mano a una sola persona.