The Office, guarda l'inedito scherzo fatto a Dwight ispirato a Matrix!

The Office non è più disponibile su Netflix in America, lo show è ufficialmente passato al servizio di streaming della NBC Peacock. Per celebrare l’evento l’account twitter ha pubblicato qualcosa di inedito dalla nona stagione dello show.

Jim (John Krasinski) e Pam (Jenna Fischer) hanno fatto uno scherzo epico a Dwight (Rainn Wilson) per indurlo a pensare di essere entrato in Matrix, film di fantascienza dei fratelli Wachowski del 1999.

La clip inizia abbastanza innocentemente: Dwight sta lavorando alla sua scrivania quando nota due gatti neri identici correre nell’ufficio. Lo schermo del desktop di Dwight diventa nero e un utente sconosciuto chiede: "Hai mai sentito che qualcosa non va nel mondo?" dopo riceve una telefonata. Lo scherzo poi non va esattamente come era stato programmato da Jim e Pam. Guarda la clip in calce alla notizia per sapere come va a finire!

The Office ha compiuto quindici anni ed è una delle sitcom più popolari e amate di NBCUniversal che punta sul suo successo per attirare gli abbonati alla sua nuova piattaforma nel 2021. Recentemente è stato pubblicato un video deepfake che ha reso il cast uguale a Dwight Schrute, la popolarità di questa serie non accenna a fermarsi e NBC sta anche creando un canale di rumore ambientale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 chiamato The Office Zen, che riproduce immagini e suoni dell'ufficio per chi lavora a casa.