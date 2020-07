The Office: l'interprete di Kevin organizza un podcast sulla storia della serie

Mentre si parla di uno spin-off di The Office incentrato sul personaggio di Stanley, Brian Baumgartner, interprete di Kevin, ha annunciato che condurrà un podcast dedicato alla storia dello show e in cui intervisterà molti dei suoi colleghi.

A differenza di "Office Ladies", programma in cui sono presenti Jenna Fischer e Angela Kinsley incentrato su un rewatch dello show, il podcast permetterà ai fan di scoprire come è stata prodotta la celebre serie con Steve Carell. Composto da dodici episodi, racconterà le varie vicende prima che The Office andasse in onda, tra cui la ricerca di un network adatto, il casting e i vari problemi di produzione. Nel corso delle puntate potremo ascoltare anche interventi di Steve Carell, John Krasinski, Rainn Wilson, Jenna Fischer e gli altri, inoltre sarà presente anche Billie Eilish, cantante appassionata di The Office.

"An Oral History of The Office" sarà disponibile su Spotify a partire dal prossimo 14 luglio, siamo sicuri che sarà un successo tra i numerosi fan della serie, curiosi di conoscere come è stata creata la trasposizione americana dell'opera nata da un'idea di Ricky Gervais e conclusasi nel 2013 dopo nove stagioni e attualmente disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video.

Chiudiamo la notizia segnalandovi il numeroso merchandise dedicato a The Office.