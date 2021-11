The Office, Jim avrebbe dovuto tradire Pam nella serie ma John Krasinski si è rifiutato!

Nel corso dell'ottava stagione di The Office i creatori dello show aveva deciso di movimentare un po' le dinamiche introducendo un nuovo personaggio che avrebbe dovuto corteggiare Jim (il personaggio interpretato da John Krasinski) e quest'ultimo a un certo punto avrebbe dovuto tradire Pam. Fortunatamente non è mai accaduto ed ecco perché.

Non l'abbiamo mai visto accadere perché John Krasinski in persona si è rifiutato di accettare tale svolta narrativa: "Si è trattata dell'unica volta in cui ho impuntato i piedi", ha scritto Krasinski nel nuovo libro Welcome to Dunder Mifflin: The Ultimate Oral History of The Office. "Ricordo di aver detto cose che non avevo mai detto prima, come 'Non ho intenzione di girarlo'".

Krasinski ha proseguito: "La mia sensazione era che ci fosse un limite a quello che il pubblico poteva ricevere, è molto coinvolto. Gli avevamo mostrato davvero molto rispetto. Ma arriva un momento in cui se li spingi troppo oltre, non torneranno più indietro e penso che se gli avessimo mostrato Jim che tradiva non sarebbero più tornati indietro".

Il bacio tra Jim e Cathy sarebbe dovuto avvenire in un viaggio di lavoro in Florida ma alla fine il creatore Greg Daniels venne convinto da Krasinski a lasciar perdere anche se questi difende ancora quella scelta iniziale: "Penso che le preoccupazioni ci fossero nei termini del coinvolgimento del pubblico, però penso sapessero che stava per accadere. Penso che stessero accettando tutto quello che lo show proponeva e avevo bisogno di scuoterli e preoccuparli un po' con la possibilità che non ci sarebbe stato un happy ending, così quando questo sarebbe arrivato sarebbero stati più sollevati".

