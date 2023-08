The Office, John Krasinski frena: 'Io e Jenna Fischer innamorati? Frasi fuori contesto'

Qual è la coppia più bella delle serie TV? Per molti, l'amore vero è quello tra Jim e Pam di The Office. Interpretati rispettivamente da John Krasinski e Jenna Fischer, l'amore tra i due personaggi è tormentato e solo dopo alcune stagioni può finalmente trionfare. Ma i fan si sono sempre chiesti se l'amore fosse sbocciato anche tra gli attori.

Ebbene, la risposta deluderà tutti i sostenitori della coppia Jim-Pam: tra Krasinski e Fisher non c'è mai stato nulla. La vita sentimentale dei due attori, infatti, scorre tra binari diversi e tra loro non è mai scoccata la scintilla ma soltanto una grande chimica sul set.

Proprio per questo motivo, il racconto di Jenna Fischer dietro il tanto atteso primo bacio tra Pam e Jim al termine della serata al casinò della seconda stagione della serie TV con Steven Carell ha coinvolto fin troppo il fandom che nelle parole dell'attrice ha voluto vederci qualcosa di più. Fisher, infatti, ha raccontato che malgrado ci fosse un certo nervosismo per la scena del bacio, la grande sintonia tra i due attori ha permesso di realizzare una scena da veri innamorati. Parole interpretate come una confessione da parte dell'attrice che Krasinski ha subito chiarito: "Penso sia stata interpreta in maniera errata e la frase estrapolata fuori dal contesto - ha detto il creatore di A Quiet Place - la frase 'genuinamente innamorati' è stata citata fuori contesto, mi spiace molto per lei".

Sia Jenna Fischer che John Krasinski hanno già trovato la loro anima gemella: l'attrice è sposata con Lee Kirk, con il quale ha avuto due figli, mentre Krasinski ha due figli che, per colpa di The Office, non credono che il padre sia un attore! L'attore e regista è sposato da Emily Blunt con la quale ha avuto due bambini che hanno otto e sei anni.

Superato l'amore tra Pam e Jim, c'è un'altra domanda gettonatissima tra i fan di The Office: la serie avrà un reboot?