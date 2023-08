The Office, John Krasinski e Rainn Wilson sono davvero Jim e Dwight! 'Volevo picchiarlo'

The Office ha presentato durante la sua messa in onda una serie di coppie straordinarie, ma sicuramente quella più riuscita e degna di nota è quella composta da Jim e Dwight, interpretati da John Krasinski e Rainn Wilson. In un’intervista, Krasinski ha ricordato la frustrazione di lavorare con un Wilson fin troppo tagliato per la parte.

Dopo aver parlato del flop dello spin-off di The Office su Stanley, torniamo a parlare della serie originale per riportare le parole di John Krasinski rispetto all’audizione che aveva fatto insieme a Rainn Wilson per ottenere la parte.

Rainn Wilson era senza dubbio l’attore perfetto per il ruolo di Dwight, dimostrandolo fin troppo durante i provini e causando l’irritazione di quella che sarebbe diventata la sua co-star.

Queste nel dettaglio le parole di Krasinki: “Una volta siamo andati ai provini, l’ho fatto con tutti. Ricordo quello con Rainn. Abbiamo iniziato a fare questa improvvisazione e non appena abbiamo cominciato, ho cominciato a essere legittimamente frustrato non solo nei panni di Jim, nella scena, ma anche come John Krasinski per il fatto che Rainn Wilson mi avesse rubato la scena. Alla fine dell’audizione ho pensato: ’Ti dò un pugno in faccia’”.

La coppia d’attori finirà per legare tanto sul set quanto nella vita, a dimostrazione del fatto che spesso, le prime impressioni non siano quelle giuste.

Tornando a parlare dello show e della possibilità di vedere di nuovo la serie in onda, vi lasciamo alle ultime novità riguardo un possibile reboot di The Office.