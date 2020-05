The Office, John Krasinski rivela: 'Ecco chi ha rubato la teiera di Pam'

Portarsi a casa oggetti del set è una pratica abbastanza comune per i protagonisti di una serie TV: è buona norma, però, chiedere il permesso o comunque avvisare il resto dello staff! A quanto pare, però, sul set di The Office ebbe luogo qualche anno fa una vera e propria sparizione.

Stiamo parlando della teiera che Jim regalò a Pam come regalo di Natale durante la seconda stagione dello show: pare infatti che l'oggetto fosse misteriosamente scomparso dopo la fine delle riprese di The Office, e da allora mai più ritrovato.

O almeno questo è quanto si credeva fino ad oggi, quando John Krasinski ha svelato l'arcano intervenendo durante il podcast delle protagoniste della serie Jenna Fisher e Angela Kinsey: l'attore ha infatti rivelato di aver ricevuto via posta la teiera grazie all'attrezzista della serie.

"Phil Shea è la ragione per cui ho tutto. Mi mandò uno scatolo anni fa, tipo tre anni fa, con la mia borsa (sì, il mio satchel!), la mia targhetta e la teiera" ha svelato candidamente il regista di A Quiet Place, tra lo sgomento delle sue co-star.

Tutto è bene quel che finisce bene, dunque: il mistero è stato risolto e chiunque voglia rivendicare la teiera saprà a chi rivolgersi! Nel frattempo, vediamo a quali reunion abbiamo assistito durante questa quarantena oltre a quella di The Office; ecco, invece, cos'ha fatto uno dei produttori di The Office per beneficenza.