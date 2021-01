The Office, Kate Flannery rivela la sua scena preferita dello show

The Office, remake americano dell'omonima serie cult britannica, ha fatto il suo debutto su Peacock e per l’occasione sono stati aggiunti eccitanti contenuti extra inediti. ComicBook.com ha intervistato l’attrice Kate Flannery, che interpretava Meredith Palmer nota per essere un’alcolizzata, chiedendole quale fosse il suo un momento preferito.

"È difficile sceglierne uno, ma dirò quando Michael Scott sta trascinando Meredith in riabilitazione nel parcheggio. Questa era davvero una delle mie cose preferite. Paul Feig era il regista e abbiamo improvvisato, il che è raro. Normalmente, ho avuto modo di improvvisare di tanto in tanto, tipo, in una scena ma non del tutto. Perché penso che stessero pianificando di aggiungere una voce fuori campo", ha spiegato Flannery.



"Ce n'era una, ma tu potevi ancora sentirci. Lavoravo con Steve Carell. Voglio dire, lui è il maestro. Era come una masterclass ogni volta. E essere in una scena con lui è sempre stato il più grande regalo."



Inoltre è stato chiesto a Flannery se c'è stato un momento durante la trasmissione dello spettacolo in cui si è resa conto che la sua vita sarebbe cambiata.



"Oh sì, ero estremamente consapevole di come la mia vita stava cambiando. E poi in realtà, alla fine della seconda stagione, ho iniziato a frequentare il fotografo di scena della NBC, che stava lavorando allo show. Avevo 40 anni, un lavoro ottimo e anche un fidanzato. E così la mia vita è cambiata completamente, in due anni. Anche se venivo investita da una macchina vera, ne valeva la pena".



