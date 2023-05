The Office, Ken Jeong su Steve Carell: 'E' il LeBron della commedia'

The Office fa parte di quel ristretto gruppo di serie comedy definito intoccabile. L'attore Ken Jeong ha parlato del suo breve ed intenso periodo sul set della serie raccontando quello che per lui è stato uno dei momenti più memorabili della sua lunga carriera.

Lavorare in un set in cui sono state messe insieme le più grandi menti comiche americane non deve esser stato semplice portando a situazioni a dir poco surreali sotto molti punti di vista. Jeong ha ricordato quanto sia stato costruttivo ed "incredibile" per lui lavorare accanto ad un attore comico come Steve Carell capace di far ridere anche con poco. Lo ha definito addirittura il "LeBron della commedia" chiarendo quanto, al momento, secondo lui sia il massimo che il genere ha da offrire.

"Quando incontrerò Steve, glielo dirò - lo metterò quasi in imbarazzo - perché dirò: 'Ricordo ogni singolo momento'. È come il LeBron James della commedia. Può fare tutto. Ha la più versatilità di chiunque io conosca e ho imparato molto. Volevo vedere il suo processo ed è stato fantastico" ha detto l'attore. L'addio di Steve Carell alla serie è stato tra i più commuoventi secondo l'attrice Jenna Fischer, storica interprete di Pam. "Non so se la gente sapesse che ero in "The Office". Quello è stato uno dei miei primi crediti e la [versione originale della BBC di "The Office"] è forse il mio programma televisivo preferito di tutti i tempi" ha precisato Jeong mostrando la sua ammirazione verso la serie.

Recentemente Mindy Kaling ha parlato del perchè ora The Office sarebbe irrealizzabile a causa del politically correct.