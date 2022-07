The Office, LEGO annuncia il set ufficiale dello show con Steve Carell e John Krasinski!

The Office ha conosciuto, nel corso degli ultimi anni, un'ondata di popolarità senza precedenti: la serie che ha contribuito alla consacrazione di Steve Carell e al lancio di John Krasinski ha sempre goduto di grande successo, ma nell'arco dell'ultimo biennio l'abbiamo vista assurgere a vero e proprio fenomeno di culto.

Fenomeno che ha coinvolto davvero tutti (recentemente, ad esempio, abbiamo scoperto anche un Chris Evans fan di The Office), e che come tale ha attirato l'attenzione di un'azienda che, come ben sappiamo, i fenomeni di massa è solita sfruttarli nel modo migliore: producendo set che ne rappresentino alla perfezione luoghi e personaggi.

Stiamo ovviamente parlando di LEGO: era effettivamente impossibile che passasse ancora molto tempo prima che la popolarissima casa dei mattoncini annunciasse un set ispirato all'ufficio della Dunder Mifflin, e in queste ore abbiamo infatti avuto conferma del fatto che qualcosa stia bollendo in pentola e sia destinato ad arrivare sul mercato tra non molto tempo.

Tramite Twitter, infatti, LEGO ha condiviso la foto di un inconfondibile mattoncino verde immerso in una gelatina, il tutto posto su una scrivania con tanto di scritta Dwight sullo sfondo: come se non bastasse, il tweet è accompagnato da un'indimenticabile citazione del nostro Michael Scott (a proposito: sapevate che a Steve Carell fu sconsigliato di prender parte alla serie?). Capito l'antifona? Proprio così: un set LEGO di The Office è evidentemente in arrivo, per cui non ci resta che pazientare per sapere quando potremo metter mano al portafogli! Noi, naturalmente, vi aggiorneremo appena possibile.