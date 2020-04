The Office, lutto nel cast dello show: addio a Ranjit Chowdhry

Quando si pensa a The Office si pensa subito, inevitabilmente, al Jim di John Krasinski e al Michael di Steve Carell: il successo dello show non avrebbe, però, potuto prescindere dalla presenza dei tanti personaggi secondari apparsi nel corso delle nove stagioni.

Uno di questi era Vikram, apparso nella quinta e nella quarta stagione dello show: conosciuto come collega di Michael nell'ambito del suo secondo lavoro come venditore presso la Lipephedrine Diet Pill Company, Vikram aveva inanellato un altissimo numero di vendite ed aveva un passato da chirurgo in India.

Nella quinta stagione l'abbiamo visto invece inizialmente accettare l'offerta di Michael di unirsi alla sua Michael Scott Paper Company, prima di fuggire a gambe levate dopo essersi reso conto di quanto confusionaria e disorganizzata fosse la società messa su dal collega.

I fan di The Office hanno dunque appreso con amarezza la morte di Ranjit Chowdhry: l'attore, che aveva 64 anni, è morto oggi in India in seguito alla rottura di un'ulcera intestinale. Il suo programma prevedeva di rientrare negli Stati Uniti, ma l'emergenza coronavirus lo aveva ovviamente costretto alla permanenza nel suo Paese natale.

A proposito di emergenza e quarantena, anche i protagonisti di The Office si sono riuniti durante queste giornate particolari; c'è un nuovo show, intanto, nei programmi dei creatori di The Office.